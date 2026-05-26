به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این وضعیت نگران کننده نیست و فقط لازم است مبتلایان با احساس مسئولیت اجتماعی، رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری، از شیوع آن جلوگیری کنند.

دکتر محمد به نشان افزود: سیستم پایش وزارت بهداشت، طبق نمونه‌های اخذ شده از کل کشور، در هفته نهم سال ۱۴۰۵ یک نقطه اوج برای آنفولانزا ثبت کرده که تداوم شیوع بیماری از سال گذشته به سال جدید است.

دکتر مائده حبیبی متخصص کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز گفت: آنفلوانزا به هیچ وجه نباید با سرماخوردگی اشتباه گرفته شود، چراکه سرماخوردگی دارای علائمی بسار آرام است، اما آنفولانزا شدت داشته و با تب و بدن درد همراه است، حتما باید به پزشک مراجعه و از خود درمانی بویژه مصرف آنتی بیوتیک خودداری کرد.