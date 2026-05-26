معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامهای به معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی، اعلام کرد که میتوانند در فرصت باقی مانده تا پایان ترم جاری برای تشکیل کلاسهای حضوری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن نامه دکتر طاهره چنگیز به معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان انتقال خون ایران، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، انستیتو پاستور ایران، انستیتو آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی و دانشگاه تربیت مدرس، به شرح زیر است:
با سلام و احترام
پیرو بخشنامههای قبلی در خصوص ادامه روندهای آموزشی و با عنایت به ضرورت حفظ کیفیت آموزش و در نظر گرفتن سلامت و آرامش خاطر دانشجویان عزیز و با توجه به شرایط موجود و هماهنگیهای به عمل آمده با مراجع ذیربط، دانشگاهها میتوانند در فرصت باقیمانده تا پایان ترم جاری برای تشکیل کلاسهای حضوری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی اقدام فرمایند. همچنین پیرو بخشنامههای قبلی، لازم است کلاسهای عملی و بالینی کلیه دانشجویان به صورت حضوری برگزار گردد.
ضمنا مجددا بر برگزاری کلیه آزمونها به صورت حضوری تاکید میگردد.