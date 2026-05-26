



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره فرهنگی هنری اردوهاو فضا‌های پرورشی آموزش و پرورش فارس از درخشش دانش آموزان و فرهنگیان استان فارس در پنجمین جشنواره ملی تئاتر درسی خبر داد.

امید اسماعیلی با اشاره به اینکه دراین رقابت ملی که با مشارکت حدود شصت هزار نفر از دانش آموزان کل کشور برگزار شد گفت: کسب بالاترین میزان مشارکت گروهی وجمعیت دانش آموزی شرکت کننده در این جشنواره به استان فارس رسید.

رئیس اداره فرهنگی هنری اردوهاو فضا‌های پرورشی آموزش و پرورش فارس افزود: به همت مدیران کانون‌های فرهنگی تربیتی مدیران و آموزگاران مدارس ابتدایی استان تعداد گروه‌های شرکت کننده از استان فارس در این جشنواره یک هزار و ۹۴۰ گروه و هفت هزار و ۷۶۰ دانش آموز بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: کسب مقام دبیرخانه کشوری برتر نیز برای چهارمین سال متوالی توسط کانون فرهنگی تربیتی حضرت زینب سلام الله ناحیه ۳ شیراز صورت پذیرفت.

وی گفت: براساس اعلام دبیرخانه کشوری جشنواره تئاتر درسی و اعلام نظرهیات داوران تعدادی از دانش آموزان مقطع ابتدایی موفق به کسب افتخارات ارزشمندی در دو بخش دختران و پسران شده‌اند.

رئیس اداره فرهنگی هنری اردوهاو فضا‌های پرورشی آموزش و پرورش فارس افزود: در این رقابت ملی آموزگاران و دانش آموزانی از شهرستان‌های استهبان، لارستان و ناحیه دو شیراز توانستند نظر هیئت داوران را به جود جلب نمایند.

اسماعیلی در تشریح اسامی دانش آموزان برگزیده پنجمین جشنواره ملی تئاتر درسی در بخش پسران گفت: در بخش بازیگری دانش آموزان؛ فرداد دهقانی از مدرسه ابتدایی بانو ملک توکلیان ناحیه ۲ شیراز و امیرعلی جعفری از مدرسه ابتدایی شاهد فرزاد بنی زمانی لارستان موفق به کسب مقام شایسته تقدیر شدند.

وی افزود: دانش آموزان آموزشگاه ابتدایی بانو ملک توکلیان ناحیه دو شیراز در کارگروهی نمایش حکایت زیرکی موفق به کسب رتبه سوم این جشنواره شدند.

رئیس اداره فرهنگی هنری اردوهاو فضا‌های پرورشی آموزش و پرورش فارس گفت: همچنین همکار فرهنگی؛ مرضیه گلستانی آموزگارآموزشگاه ابتدایی بانو ملک توکلیان ناحیه دو شیراز به عنوان کارگردان و نویسنده بخش پسران نیز موفق به کسب رتبه اول نمایش نویسی، رتبه سوم مشترک کارگردانی، رتبه سوم مشترک طراحی لباس گردید.

اسماعیلی در تشریح اسامی دانش آموزان برگزیده در پنجمین جشنواره ملی تئاتر درسی در بخش دختران گفت: موسیقی نمایش داستان زال و سیمرغ با رویکرد ملی و هویت ایرانی از مدرسه شهدای فرهنگی استهبان موفق به کسب رتبه موسیقی برگزیده شد.

وی گفت: همچنین همکار فرهنگی؛ صدیقه بیگی آموزگار مدرسه شهدای فرهنگی استهبان به عنوان کارگردان و نویسنده بخش دختران نیز موفق به کسب رتبه اول کارگردانی نمایش داستان زال و سیمرغ گردید.



