همزمان با هشتادوششمین شب تجمعات شبانه، مردم با اشاره به جایگاه معنوی حج، از زائران خانه خدا خواستند صدای مظلومان جهان را به گوش امت اسلامی برسانند و برای پایان ظلم و استکبار جهانی دعا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مردم در هشتادوششمین شب از تجمعات شبانه، با تأکید بر ضرورت حمایت از مظلومان جهان، از حجاج بیتالله الحرام خواستند در سرزمین وحی صدای ملتهای ستمدیده باشند.
شرکتکنندگان در این تجمع با اشاره به جایگاه معنوی و وحدتآفرین آیین حج، بر نقش حجاج در بازتاب دادن رنج و مظلومیت ملتهای تحت ستم تأکید کردند و خواستار آن شدند که زائران خانه خدا در جوار کعبه برای رهایی مظلومان و خشکیدن ریشه استکبار دعا کنند.
حاضران در این مراسم، حج را فرصتی ارزشمند برای همبستگی امت اسلامی و بیان دغدغههای مشترک جهان اسلام دانستند و بر ضرورت توجه به مسائل و رنجهای ملتهای مظلوم در نقاط مختلف جهان تأکید کردند.
در این تجمع همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای معنوی و وحدتبخش موسم حج برای تقویت روحیه مقاومت، همدلی و حمایت از ملتهای تحت ظلم تأکید شد.