معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مغفولمانده بخش معدن، از برنامهریزی این وزارتخانه برای ارتقای جایگاه معدن در توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: هوشمندسازی، تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از توان دانشبنیانها و اجرای اقتصاد چرخشی در اولویت برنامهها قرار دارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، آقای وجیهالله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بهمناسبت هفته معدن گفت: با اعتماد به جوانان و متخصصان این حوزه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش معدن و دستیابی به آیندهای روشن و پایدار برای ایران خواهیم بود.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش معدن در پیشبرد اهداف توسعهای کشور، افزود: پیشرفت تمدن بشری همواره مرهون بهرهبرداری از منابع معدنی بوده و ایران نیز با برخورداری از ذخایر گسترده و متنوع، ظرفیت بالایی برای ایفای نقشی تعیینکننده در این حوزه دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اینکه تاکنون از تمام ظرفیت این سرمایه ملی استفاده نشده، افزود: توجه به اکتشاف، بهمنظور شناسایی و تعیین قطعی ذخایر معدنی کشور، بهعنوان بخشی از «معدنکاری هوشمند»، در مسیر «تکمیل زنجیره ارزش» و دستیابی به «توسعه متوازن» از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی، با تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی، از اجرای «برنامه راهبردی معدن» به عنوان چارچوب عملیاتی وزارتخانه برای ساماندهی و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد.
جعفری، بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان را یکی از برنامههای اصلی وزارتخانه برای ایجاد جهش در تولید برشمرد و یادآور شد: افزایش ارزش افزوده و استحصال عناصر حیاتی، راهبردی و کمیاب در فرآیند توسعه زنجیره ارزش، با جدیت دنبال میشود تا مزیتهای رقابتی کشور در این حوزه به شکل بهینه شناسایی و فعال شوند.
وی، مدیریت منابع معدنی را فراتر از استخراج صرف دانست و به راهبرد کلیدی «اقتصاد چرخشی» اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از باطله، قراضه و ضایعات در تولیدات، در قالب اقتصاد چرخشی، به عنوان یک راهبرد اساسی برای بهرهوری حداکثری و حفظ محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در ادامه، شفافسازی فرایندها را امری ضروری برشمرد و گفت: ساماندهی دادههای واحدهای معدنی با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق آغاز شده که این اقدام، نقش مؤثری در تقویت سرمایهگذاری و کاهش خطرپذیری(ریسک) بخش خصوصی ایفا خواهد کرد.
وی، هدف اصلی وزارتخانه را عملیاتیسازی این اقدامات و برنامه هفتم توسعه، به منظور قرار دادن بخش معدن در جایگاه واقعی خود بهعنوان موتور محرکه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور عنوان کرد.
جعفری، پایداری در تولید و حمایت از زنجیره تأمین و تولید را از مهمترین اهداف حوزه معدن دانست و تأکید کرد: دستیابی به این هدف والا، مستلزم تامین پایدار و مطمئن زیرساختهای لازم، بویژه در حوزه انرژی، و همراهی همگان در مدیریت بهینه منابع است.
وی، ایجاد هماهنگی در ساختار بخش معدن و صنایع معدنی و دستگاههای اجرایی ذیربط را، عامل تحقق این اهداف بلندپروازانه عنوان کرد.