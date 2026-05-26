در نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده وزارت نیرو، راهکارهای تأمین انشعابات آب و برق طرحهای نهضت ملی مسکن با تمرکز ویژه بر رفع موانع زیرساختی در شهر جدید پرند بررسی شد.
یه گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، جلسه پیگیری تأمین زیرساختهای نهضت ملی مسکن با حضور شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزارت نیرو برگزار شد.
در این نشست، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با اشاره به تعهد احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، تأکید کرد که گزارشهای هفتگی پیشرفت طرح ها در شورای مسکن پایش میشود.
ملکی با توجه به اهمیت تکمیل واحدها برای متقاضیان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خواستار تخصیص اعتبارات و بهرهگیری از منابع داخلی وزارت نیرو برای تأمین سریع انشعابات آب و فاضلاب شد.
در این میان، شهر جدید پرند به دلیل حجم بالای طرح ها، به عنوان اولویت نخستِ این توافقات تعیین گردید.
معاون وزارت نیرو نیز با تأکید بر سیاست حمایت از طرحهای مسکن ملی، از آمادگی بخش آب این وزارتخانه برای انجام اقدامات لازم خبر داد.
با این حال، وی با اشاره به خشکسالیهای متوالی در استان تهران، نسبت به ضرورت مدیریت توسعه شهری و محدودیتهای منابع آبی هشدار داد.
در پایان، مقرر شد جزئیات فنی و موانع موجود در جلسات کارشناسی آتی به صورت ویژه بررسی شود تا با همافزایی دو وزارتخانه، مسیر بهرهبرداری از واحدهای مسکونی هموار گردد.
این همکاری مشترک گامی کلیدی برای رفع دغدغه متقاضیان مسکن و ارتقای خدمات زیربنایی در شهرهای جدید محسوب میشود.