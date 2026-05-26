پخش زنده
امروز: -
در نشست واکاوی کتاب «آیندهنگاری رهبر شهید» با حضور آنلاین برخی از رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اهمیت ترجمه و انتشار آثار مرتبط با گفتمان انقلاب اسلامی و نقش دیپلماسی فرهنگی ایران در عرصه بینالملل تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست واکاوی کتاب «آیندهنگاری رهبر شهید» با حضور آنلاین برخی از رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باغ کتاب تهران برگزار و بر ضرورت اهمیت ترجمه و انتشار آثار مرتبط با گفتمان انقلاب اسلامی و نقش دیپلماسی فرهنگی ایران در عرصه بینالملل تأکید شد.
در ابتدای این نشست، مهدی فیاضی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی بینالمللی الهدی با تجلیل از مجاهدتهای فرهنگی، اظهار کرد: در جبهه مقاومت اگر رزمندهای با یک «کلاشینکف» در برابر «تانک مرکاوا» میایستد و در این معادله نابرابر در هیئت فردی پیروز ظاهر میشود، به این دلیل است که پیش از اسلحه یک چنین شخصی «کتاب» به دست گرفته است. ذهن او با گفتمان مقاومت و آثار تالیفی چنان آماده شده که هیچ قدرتی جلودارش نیست.
آقای فیاضی با اشاره به مظلومیت و اقتدار رهبر شهید، افزود: دشمنان سالها تلاش کردند تفکرات ایشان را مخفی و تحریف کنند، اما همانطور که بزرگان گفتهاند، «شهادت» ایشان هموزن همۀ زندگیشان، آرمانهای انقلاب را به دنیا معرفی کرد. امروز حتی در قلب واشنگتن و ریاض باید کتابهای مربوط به بیانیه گام دوم تدریس شود تا دنیا بفهمد چرا با چنین رهبر و ملتی دشمنی میکنند.
* اگر زینبگونه عمل نکنیم، خون شهدا تحریف میشود
مدیرعامل موسسه فرهنگی الهدی با تشبیه رسالت فرهنگی به نقش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) گفت: اگر ما پیام این خونهای پاک در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه را به گوش جهانیان نرسانیم، تحریفات دشمن کار خود را خواهد کرد.
آقای فیاضی اذعان کرد: آمادهکردن این کتاب به زبانهای مختلف در چهل روزِ منتهی به اربعین رهبر شهید، در تعداد قابل توجهی از کشورها، کاری بسیجی وار و جهادی بود که نشان داد دیپلماسی فرهنگی ما بیدار است.
* همقسم شدهایم تا آخرین ثانیه خدمت
وی در پایان، با ارسال پیامی از قاطعیت به رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همۀ رایزنیهای فرهنگی، همقسم شدهایم که تا آخرین ساعت خدمت، پیام «بیانیه گام دوم انقلاب» که چشمانداز و مفاد تمدن نوین اسلامی است به گوش تمامی جهانیان برسانیم.
در ادامه این نشست، شرکت کنندگان تأکید کردند: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سندی تمدنی، آیندهنگر و الهامبخش برای جهان اسلام و همه ملتهای حقیقتجو به شمار میرود؛ سندی که امروز با تلاش رایزنان فرهنگی، مترجمان، ناشران و فعالان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مسیر خود را به سوی دانشگاهها، مراکز علمی، محافل نخبگانی و رسانهای کشورهای مختلف جهان باز کرده است.
آنان همچنین تأکید کردند: امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئولیت نهادهای فرهنگی، رایزنان فرهنگی ایران، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه ترجمه و نشر، تبیین صحیح و عالمانه مفاهیم انقلاب اسلامی و معرفی واقعیتهای ایران اسلامی به افکار عمومی جهان است؛ چرا که در فضای پیچیده رسانهای معاصر، روایت درست و دقیق از حقیقت، نقشی تعیینکننده در مقابله با تحریفها و جنگ روایتها دارد.