فرمانده انتظامی عباسآباد از دستگیری دو قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب یک فقره قتل عمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ نیما تقوی گفت: به دنبال وقوع یک فقره قتل عمد در حوزه استحفاظی این شهرستان و با توجه به حساسیت فوقالعاده پرونده و مطالبات مردمی، رسیدگی به این موضوع در اولویت نخست عملیاتی پلیس قرار گرفت.
وی افزود: گروههای تخصصی پلیس آگاهی شهرستان عباسآباد و جرایم جنایی آگاهی استان مازندران با هماهنگی کامل قضایی و دریافت دستور صریح و قاطع از دادستان شهرستان، بلافاصله وارد عمل شدند.
او ادامه داد: قاتلان پس از ارتکاب جنایت، بلافاصله به سمت شهرستانهای همجوار متواری شده و در مکانهای متعددی مخفی شدند تا رد پای خود را گم کنند؛ اما کارآگاهان پلیس با رصد لحظهای تحرکات آنان، موفق به شناسایی مخفیگاه نهایی این جانیان شدند.
فرمانده انتظامی عباسآباد با بیان اینکه هر دو قاتل فراری در عملیات غافلگیرانه و ضربتی زمینگیر شدند، گفت: متهمان تحت تدابیر انتظامی برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شدند تا پس از بهبودی، جهت رسیدگی به پرونده قتل عمد به مرجع قضایی معرفی شوند.