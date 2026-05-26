سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از انتشار نخستین شماره نشریه «چکاوک» در بهار ۱۴۰۵ برای دانشآموزان دوره ابتدایی توسط مرکز بررسی آثار دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشریه چکاوک با هدف معرفی و نمایش خلاقیتها و توانمندیهای دانشآموزان سراسر کشور منتشر شده و مجموعهای از آثار برگزیده ارسالی مخاطبان مجلات رشد را در بر میگیرد.
آثار منتشرشده در «چکاوک» شامل نقاشیها، اشعار، داستانها و کاردستیهای دانشآموزی است که پس از بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان «مرکز بررسی آثار مخاطبان مجلات دانشآموزی» انتخاب شدهاند.
«چکاوک» بستری برای دیدهشدن استعدادهای دانشآموزان فراهم کرده و تلاش دارد با ارائه نمونههای خلاقانه، الهامبخش دانشآموزان دوره ابتدایی در مسیر آفرینشهای هنری و ادبی باشد.
این نشریه فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان است تا آثار خود را در سطحی گسترده معرفی کرده و با ایدههای همسالان خود آشنا شوند.
این مجله ویژه مخاطبان مجلات رشد کودک، نوآموز و دانشآموز بوده، در ۳۲ صفحه و در بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.
دانشآموزان علاقهمند میتوانند آثار خود را برای بررسی و انتشار در شمارههای آینده این نشریه به نشانی barresiasar@roshdmag.ir ارسال نمایند.