سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام این سازمان، پیرو اطلاعیه‌های تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ و ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به اطلاع متقاضیان آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ می‌رساند، این آزمون‌ها برای همۀ متقاضیان جمعه ۲۹ خرداد برگزار می‌شود.

لازم به توضیح است، اطلاعیۀ تکمیلی در خصوص زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، اعلام شهر‌های محل برگزاری آزمون و آدرس واحد‌های رفع نقص کارت شنبه ۲۳ خرداد در تارنمای سازمان سنجش منتشر خواهد شد.