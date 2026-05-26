به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: تاکنون ۸۰ هزار زائر از مرز‌های شلمچه و چذابه در استان خوزستان برای شرکت در مراسم پرفیض عرفه به کشور عراق و عتبات عالیات عزیمت کرده‌اند.

وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امنیتی افزود: همه تدابیر و تمهیدات لازم در این خصوص در مرز‌های استان خوزستان اندیشیده شده و روند تردد زائران با نظم و امنیت در حال انجام است.

حیاتی بیان داشت: هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول برای تسهیل عبور و مرور زائران، تأمین امنیت، و ارائه خدمات مورد نیاز جهت برگشت زائرین نیز انجام شده است.