به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در آستانه فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، از اهدای هفت سری جهیزیه کامل به ارزش تقریبی یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به زوج‌های جوان نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با بیان اینکه هر سری جهیزیه شامل ۱۴ قلم کالای اساسی مورد نیاز خانواده‌هاست، اظهار داشت: این اقدام خداپسندانه با پیگیری‌های مستمر انجمن حمایت از زندانیان و همت والای خیرین نیکوکار استان کرمان محقق شده است.

وی ضمن بیان این مطلب که ارزش هر سری جهیزیه اهدایی حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، اظهارداشت: این جهیزیه‌ها به زوج‌های جوانی که اخیراً ازدواج کرده و تحت پوشش انجمن هستند، تحویل داده شد و امیدواریم با این مساعدت‌ها، این عزیزان زندگی مشترک خود را در سایه الطاف الهی و با خیر و برکت آغاز کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این نهضت حمایتی همچنان ادامه خواهد داشت و با تلاش‌های انجمن حمایت از زندانیان و مشارکت خیرین، سعی در پوشش هرچه بیشتر خانواده‌های نیازمند و فراهم کردن زمینه ازدواج برای آنان داریم تا این زوج‌ها بتوانند به تدریج روی پای خود بایستند و زندگی مستقل خود را بنا نهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه کارگاه شیرینی پزی متعلق به انجمن حمایت زندانیان کرمان را نیز افتتاح کرد.

با راه اندازی این کارگاه تولید شیرینی و کلوچه با سرمایه اولیه ۶ میلیارد تومان، زمینه اشتغال ۱۹ نفر فراهم شده است که از این تعداد ۱۳ نفر از مددجویان زندان‌ها هستند.