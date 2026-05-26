همزمان با روز عرفه، ۳۰۰ دانشآموز بابلی در مراسمی، مناسک حج را بهصورت نمادین در آستان امامزاده قاسم (ع) به جای آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در روز عرفه و به همت دبستان بقیه الله بابل، آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) میزبان ۳۰۰ دانشآموز بود که با پوشیدن لباس احرام، مراسم نمادین حج را با شکوهی خاص برگزار کردند.
در این مراسم معنوی که با حضور خانوادههای دانشآموزان برگزار شد، نونهالان بابلی ضمن طواف دور ماکت بیتالحرام، فرازهایی از دعای خوشآهنگ عرفه را به یاد دانشآموزان شجره طیبه میناب زمزمه کردند.
حجتالاسلام روحانی امام جمعه بابل در این مراسم به تبیینِ گامبهگام مناسک و اعمال حج برای دانشآموزان پرداخت و سپس نوجوانان با کسب این معرفت، اعمال طواف را در محوطه امامزاده به جای آوردند.
امام جمعه بابل در سخنانی با اشاره به ابعاد اجتماعی این روز بزرگ گفت: اجتماع مردم در روز عرفه برای استغاثه جمعی، روح وحدت و همدلی را در جامعه تزریق کرده و ما را به سوی طلب خیر برای امت اسلامی سوق میدهد.
وی همچنین بر پیوند میان عرفه و عید قربان تأکید کرد و افزود: همانگونه که در عید قربان بر «مواسات» و کمک به همنوع تأکید شده، معرفت حاصل از دعای عرفه نیز باید منجر به تقویت پیوندهای برادری و رسیدگی به دردمندان شود.