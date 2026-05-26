رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور گفت: ناجیان غریق مستقر در سواحل شمالی کشور پارسال جان ۱۱۸۶ نفر را نجات دادند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی حیدری ظهر امروز سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شمال در ساری با بیان اینکه سه استان شمالی در فصل گرم سال میزبان بیشترین مسافران کشور هستند، گفت: توسعه نامتوازن طرحهای سواحل و ورود گردشگران به نقاط خارج از طرحهای سالمسازی، یکی از چالشهای اصلی ناجیان غریق است.
او افزود: کمبود زیرساختهای ایمن در سواحل شمالی موجب بروز تلفات جانی میشود و اقدامات پراکنده و غیرهماهنگ دستگاهها به تنهایی نمیتواند ایمنی و نجات واقعی را تأمین کند.
رئیس فدراسیون ناجیان غریق و غواصی کشور ادامه داد: ناجیان غریق پارسال در مازندران ۸۴۲ نفر و در استانهای گیلان و گلستان به ترتیب ۳۱۰ نفر و ۱۶ نفر را از خطر غرق شدن در دریا نجات دادند
حیدری گفت: اگرچه استان گلستان سه شهرستان ساحلی دارد و استقبال گردشگران به دلیل شرایط خاص ساحل این استان چندان بالا نیست، اما هر ساله در آببندها و دو آبشار رامیان و شیرآباد حوادث تلخ جان باختن افراد اتفاق میافتد
وی مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت سواحل را تشکیل مدیریت یکپارچه سواحل در وزارت کشور و ایجاد ستاد ساماندهی سواحل کشور دانست و گفت: مشکل اصلی تنها فصل تابستان نیست و ساختار دائمی و منسجمی در سواحل سه استان شمالی باید شکل بگیرد
رئیس فدراسیون ناجیان غریق و غواصی کشور کمبود بودجه را نیز یکی از چالشهای جدی دانست و افزود: در چند سال اخیر با وجود افزایش چشمگیر نیروها و بهبود نسبی کیفیت کار، همچنان پرداخت به موقع حقوق ناجیان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس فدراسیون ناجیان غریق کشور ادامه داد: عدم پرداخت بیمه و تأخیر در حقوق، باعث ریزش نیروهای متخصص شده و انگیزه را در میان ناجیان کاهش میدهد.
حیدری گفت: افزایش نقاط ایمن، توسعه طرحهای سالمسازی سواحل، بهرهگیری از دوربینهای پهپاد و هوش مصنوعی برای کمک به عوامل اجرایی و آموزش و فرهنگسازی همگانی با مشارکت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و صدا و سیما، از ضرورتهای اساسی برای کاهش غریق است.