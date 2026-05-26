‌طرح فروش مشارکت در تولید محصولات سایپا و پارس‌خودرو با موعد تحویل سال آینده، از ۹ خرداد ماه آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در طرح فروش مشارکت در تولید محصولات گروه سایپا و پارس‌خودرو، «کوییک S» برای متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده و «ساینا S» و «سهند S» صرفا برای متقاضیان عادی و دارندگان خودرو‌های فرسوده عرضه خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه (۹ خرداد) با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com، به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

ذکر این نکته لازم است که؛ مبالغ اعلام شده در این مرحله صرفاً به عنوان پیش‌پرداخت علی‌الحساب بوده و قیمت قطعی خودرو‌ها بر اساس نرخ روز در زمان تحویل (سال ۱۴۰۶) محاسبه و دریافت خواهد شد.

همچنین؛ براساس بخشنامه فروش؛ سود مشارکت در این طرح ۲۰/۵ درصد و موعد تحویل تیر و مرداد ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است.

بر این اساس اعلام سایپا؛ علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح، جهت تسهیل در فرآیند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اینترنتی مذکور به ثبت و یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، هر کد ملی فقط مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است و متقاضی نباید در ۴۸ ماه گذشته نزد سایپا یا ایران‌خودرو ثبت‌نام و صدور فاکتور خودرو داشته باشد. همچنین انتقال امتیاز، صلح، فروش حواله و واگذاری وکالتی در این طرح ممنوع است.

از دیگر شروط مهم این است که شماره کارت، حساب یا شبا باید به نام خود متقاضی باشد و شماره موبایل نیز باید متعلق به شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. همچنین کدپستی و کد نمایندگی باید از یک استان باشند و پس از انتخاب نمایندگی، امکان تغییر آن وجود ندارد.

جزئیات طرح جوانی جمعیت

در این طرح، اولویت با مادرانی است که فرزند دوم آنها پس از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ متولد شده باشد. اگر تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت عرضه باشد، اولویت با مادرانی خواهد بود که در ۲۴ ماه گذشته از خودروسازان خودرو دریافت نکرده‌اند.

همچنین اگر در بررسی‌های بعدی مشخص شود متقاضی واجد شرایط نیست یا قبلاً از این طرح خودرو دریافت کرده، ثبت‌نام او کان‌لم‌یکن خواهد شد.

شرایط جایگزینی خودرو‌های فرسوده

متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده باید پیش از شروع ثبت‌نام، اطلاعات شخصی و مشخصات خودروی فرسوده خود را در سامانه نوسازی ثبت کنند. پس از آن می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح ۹ خرداد ۱۴۰۵ در سایت سایپا ثبت‌نام کنند.

زمان مراجعه برای اسقاط خودرو و تکمیل مراحل نهایی ثبت‌نام نیز از طریق پیامک به متقاضیان اعلام خواهد شد. اگر امکان اسقاط خودرو وجود نداشته باشد یا اصالت و مالکیت خودرو تأیید نشود، مبلغ واریزی بدون سود انصراف به متقاضی بازگردانده می‌شود.