پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان گفت: با هدف ارتقا نظم و ایجاد آرامش و برخورد با مخلان امنیت، طرحهای متعدد شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ خواجه پور فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان بیان داشت: با هدف ارتقا نظم و ایجاد آرامش و برخورد با مخلان امنیت، طرحهای متعدد شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار دارد.
به این منظور در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تعداد ۲۱ خودرو و ۱۸ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.
طرح سه روزه «آرامش در شهر» پس از هماهنگی قضایی توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر و با همکاری کلانتریها و پاسگاهها در سطح شهرستان اجرا شد.
در این طرح، ماموران پلیس به بازرسی از محلهای شناسایی شده از جمله پاتوقها و مکانهای فروش مواد مخدر پرداخته و در این رابطه تعداد ۱۳۵ نفر معتاد متجاهر، ۶۵ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۴ نفرقاچاقچی مواد افیونی را دستگیر کردند.
از این افراد بیش از ۴۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.
وی افزود:افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاهها و آحاد مردم است و با مشارکت همگان دستاوردهای پلیس خدمتگزار پایدار خواهد ماند.