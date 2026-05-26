به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ خواجه پور فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان بیان داشت: با هدف ارتقا نظم و ایجاد آرامش و برخورد با مخلان امنیت، طرح‌های متعدد شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار دارد.

به این منظور در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تعداد ۲۱ خودرو و ۱۸ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

طرح سه روزه «آرامش در شهر» پس از هماهنگی قضایی توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر و با همکاری کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در سطح شهرستان اجرا شد.

در این طرح، ماموران پلیس به بازرسی از محل‌های شناسایی شده از جمله پاتوق‌ها و مکان‌های فروش مواد مخدر پرداخته و در این رابطه تعداد ۱۳۵ نفر معتاد متجاهر، ۶۵ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۴ نفرقاچاقچی مواد افیونی را دستگیر کردند.

از این افراد بیش از ۴۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی افزود:افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است و با مشارکت همگان دستاورد‌های پلیس خدمتگزار پایدار خواهد ماند.