میعادگاه‌های اتحاد در استان این شب‌ها به سنگر‌های بیداری و همبستگی تبدیل شده‌اند؛ سنگر‌هایی که فریاد ایستادگی در برابر جبهه آمریکایی ـ صهیونی را یکصدا طنین‌انداز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ این شب‌ها فضای استان ایلام سرشار از شور همدلی، اتحاد و بیداری مردمی است و میعادگاه‌های حضور، جلوه‌ای از انسجام و همبستگی را به نمایش گذاشته‌اند.

در این گردهمایی‌ها، مردم با حضوری گسترده و پرشور، حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر جبهه آمریکایی ـ صهیونی را فریاد می‌زنند؛ فریادی واحد که در سراسر استان طنین‌انداز شده است.

سنگر‌های بیداری مردمی این روز‌ها به نمادی از مقاومت، بصیرت و وفاداری به ارزش‌های انقلاب تبدیل شده‌اند؛ حضوری که جلوه‌ای ماندگار از حماسه و وحدت را در پهنای استان رقم زده است.