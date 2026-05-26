رئیس سازمان بهزیستی کشور، از افزایش بودجه یاری‌برگ مشاوره به ۱۹۰ میلیارد تومان و ارائه بیش از ۱.۸ میلیون خدمت رایگان از طریق خط ۱۴۸۰ در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اولویت‌بخشی به سلامت روان هم‌ردیف با سلامت جسم، از برنامه‌های تحولی این سازمان برای گسترش دسترسی عمومی به خدمات مشاوره و مداخله‌های روانی-اجتماعی خبر داد.

افزایش اعتبارات و توسعه چتر حمایتی

حسینی با تشریح اقدامات انجام شده در راستای تقویت سلامت روان، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، سهم بودجه سازمان بهزیستی از ۱.۷ درصد به ۲.۴ درصد از بودجه عمومی کشور افزایش یافته است. در همین راستا، منابع مالی «یاری‌برگ مشاوره» که نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی مردم دارد، با رشدی چشمگیر از ۵۲ میلیارد تومان به ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص وضعیت این اعتبارات در خراسان رضوی افزود: اعتبارات یاری‌برگ مشاوره در شهر مشهد نیز از ۲.۵ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت تا دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی تسهیل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: «تأخر ساختاری و اداری»، «تأخر علمی» و «آشفتگی در فرآیند مجوزدهی» از جمله موانع اصلی است که باید مرتفع شوند. به گفته وی، برای عبور از این وضعیت، اصلاح روند صدور مجوز مراکز مشاوره، تدوین آیین‌نامه مشاوره آنلاین و شبانه‌روزی کردن خدمات خطوط ۱۲۳ و ۱۴۸۰ در دستور کار قرار گرفته است.

عملکرد خط ۱۴۸۰ و تجربه‌های تاریخی

حسینی با یادآوری ظرفیت‌های تخصصی موجود، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ مرکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند. در سال گذشته بیش از ۱.۸ میلیون خدمت مشاوره رایگان از طریق خط ۱۴۸۰ صدای مشاور ارائه شده که سهم مشهد از این خدمات ۱۰۰ هزار مورد بوده است.

وی همچنین با تأکید بر سابقه این سازمان در بحران‌ها، به ارائه ۳۰۶ هزار خدمت مشاوره به مردم در ایام جنگ تحمیلی اشاره کرد و اجرای طرح «غربالگری و مداخله روانی-اجتماعی پس از بحران» را از اولویت‌های فعلی سازمان برشمرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان، بر ادامه مسیر توسعه خدمات روانشناختی با رویکرد «عدالت‌محور» و «مردم‌پایه» تأکید کرد و از تمامی فعالان حوزه سلامت روان برای تحقق این اهداف دعوت به همکاری نمود.