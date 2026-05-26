۳۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده دامی فاسد و غیرقابل مصرف در شهرستان کهگیلویه کشف و معدوم‌ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس اداره دامپزشکی کهگیلویه از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی خبر داد و گفت: در بازرسی از بازار ۳۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده دامی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و معدوم‌سازی شد.

حسین محمدی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است، افزود: پس ازتأیید غیرقابل مصرف بودن، فرآورده‌ها با دستور مقام قضایی و رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی به صورت بهداشتی معدوم شد.

وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها، همچنین ۱۱ متخلف بهداشتی که سلامت عمومی را به مخاطره انداخته بودند، شناسایی و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.