معدومسازی ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در کهگیلویه
۳۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده دامی فاسد و غیرقابل مصرف در شهرستان کهگیلویه کشف و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس اداره دامپزشکی کهگیلویه از تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی خبر داد و گفت: در بازرسی از بازار ۳۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده دامی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و معدومسازی شد.
حسین محمدی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است، افزود: پس ازتأیید غیرقابل مصرف بودن، فرآوردهها با دستور مقام قضایی و رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی به صورت بهداشتی معدوم شد.
وی ادامه داد: در این بازرسیها، همچنین ۱۱ متخلف بهداشتی که سلامت عمومی را به مخاطره انداخته بودند، شناسایی و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست: ضمن خرید فرآوردههای خام دامی از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی گزارش دهند.