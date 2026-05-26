پخش زنده
امروز: -
برنامههای «تهران ۲۰»، با بررسی آسیبهای اجتماعی و جایگاه فرهنگی مساجد و «سلام تهران»، با بررسی جزئیات جشنواره روایت علوی، از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ررسی پرونده آسیبهای اجتماعی با محوریت استعمال دخانیات در جوانان و همچنین جایگاه فرهنگی مساجد در رخدادهای روز، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
«حمیدرضا شاهسون»، دبیر طرح پاد جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات، در بخش نخست برنامه به بررسی افزایش مصرف دخانیات در بین جوانان خواهد پرداخت.
در بخش دوم برنامه نیز به مناسبت دهه امامت و ولایت، «کمال خداداده»، رئیس ستاد کانونهای فرهنگی مساجد کشور، به بررسی جایگاه فرهنگی مساجد در رخدادهای روز و اقدامات فرهنگی مساجد در برگزاری اجتماعات شبانه میپردازد.
برنامه «تهران ۲۰»، کاری از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران، با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰، پخش می شود.
برنامه «سلام تهران»، پنجشنبه ۷ خرداد ساعت ۷ صبح، به موضوعاتی، چون جشنواره روایت علوی، نقش تغذیه در سلامت مو و ورزش صبحگاهی میپردازد.
«حسین ظاهری عیدهوند» دبیر بخش نقالی و پردهخوانی جشنواره روایت علوی، جزئیات این رویداد فرهنگی را تشریح میکند. این بخش با اجرای زنده ضرب و زنگ توسط «مرشد محمد نیری پسند لنگرودی» همراه خواهد بود.
«گلناز سلطانی» دکتری علوم تغذیه، موضوع نقش تغذیه در ریزش مو را از نگاه علمی بررسی میکند.
در بخش ورزشی، «حمید عموریزی» به اجرای ورزش صبحگاهی میپردازد و «مهدی حاجی موسییی نفوتی» قهرمان تیم ملی تکواندو، مهمان ویژه برنامه است.
اجرای گروه سرود «پسران اسوه» و معرفی بازیهای بومی و محلی توسط «خواهران قراگوزلو» از دیگر بخشهای این مجله صبحگاهی است.
«سلام تهران»، با تهیهکنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «مرتضی پرنیان» و «المیرا سماواتی»، از شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۷ صبح به صورت زنده پخش می شود.