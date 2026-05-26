پخش زنده
امروز: -
به گزارش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، در دو ماه ابتدایی سال جاری، از مجموع ۸۵،۵۱۶ درخواست ثبت شده برای دریافت جواز صنفی، ۶۷،۸۴۷ پروانه کسب صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، در دو ماه ابتدایی سال جاری، از مجموع ۸۵،۵۱۶ درخواست ثبت شده برای دریافت جواز صنفی، ۶۷،۸۴۷ پروانه کسب صادر شده است. این آمار حاکی از نرخ موفقیت حدود ۸۰ درصدی در فرآیند صدور جواز و راهاندازی کسبوکارهای جدید است که نشاندهنده تسهیل و تسریع در روند صدور مجوزها میباشد.
مقایسه آمارها نشان میدهد، در سال گذشته از مجموع ۷۱،۵۹۷ درخواست برای دریافت جواز صنفی، ۵۳،۱۱۴ پروانه صنفی صادر شده است. با مقایسه این دو دوره، شاهد افزایش حدود ۱۵ درصدی در تعداد درخواستها و افزایش قابل توجه حدود ۲۷ درصدی در تعداد پروانههای صادر شده در سال ۱۴۰۵ هستیم. این روند مثبت، نشان دهنده بهبود فرآیندها و تسهیل شرایط برای راهاندازی کسبوکارهای جدید در کشور است.
بیشترین ثبت درخواست برای دریافت جواز صنفی در استانهای، تهران، خراسان رضوی و اصفهان انجام شده است.
در این استانها به ترتیب ۱۰،۱۰۵ درخواست، ۸،۴۷۳ درخواست و ۶،۱۰۵ درخواست ثبت شده است. میزان صدور جواز صنفی در استانهای مذکور نیز به ترتیب ۷،۳۵۳ و تعداد ۶،۴۰۵ و ۴،۵۶۲ بوده است.
در سال گذشته نیز بیشترین ثبت درخواست برای دریافت مجوز صنفی در استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان صورت گرفته است.
همچنین براساس این گزارش در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت امسال بیشترین درخواست برای دریافت مجوز خرده فروشی خواروبار با ۳،۰۴۳ درخواست، لودر (سیار) با ۳،۰۲۳ درخواست و معاملاک املاک با ۲،۰۸۲ درخواست به ثبت رسیده است.