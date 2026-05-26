معاون اقتصادی وزیر کشور در جریان بازدید از یک شهرک صنعتی، ضمن افتتاح فاز اول یک واحد تولیدی تجهیزات گرمایشی و بررسی روند پیشرفت یک طرح بزرگ دارویی، بر تسریع در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی و رفع موانع صادراتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، با حضور در شهرک کاسپین از روند ارائه خدمات فناوری و کسبوکار بازدید کرد.
وی در ادامه از یک طرح صنعتی بزرگ در حوزه تولید داروهای ضد سرطان دیدن کرد. این طرح با سرمایهگذاری ریالی ۹ هزار میلیارد ریال و سرمایهگذاری ارزی ۱۱ میلیون یورو در حال احداث است و با بهرهبرداری از آن، سالانه ۱۱۰ میلیون عدد قرص ضد سرطان تولید و برای ۶۵ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
در بخش دیگری از این سفر، فاز نخست یک واحد تولیدی پکیجهای گرمایشی دیواری با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور افتتاح شد. این واحد تولیدی با سرمایهگذاری یکونیم همت و با مشارکت سرمایهگذار خارجی (ایتالیا) و سرمایهگذار داخلی راهاندازی شده است که ظرفیت اسمی تولید آن ۱۰۰ هزار دستگاه در سال بوده و برای ۸۷ نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه داشته است.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه برنامه سفر خود، با حضور در گمرک استان، ضمن بررسی چالشهای موجود، اولویت اصلی این بازدید را تلاش برای ترخیص سریعتر مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و تسهیلگری در برطرفکردن موانع صادراتی عنوان کرد.