مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن از برگزاری نشست پیگیری تفاهمنامه ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی ویژه اقشار محروم با همکاری بنیاد مسکن خبر داد و بر تسریع در واگذاری زمین و معرفی متقاضیان به بانک‌ها تأکید کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، جلسه بررسی روند اجرای تفاهمنامه مشترک میان شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف تأمین مسکن دهک‌های ۱ تا ۴ برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران شرکت عمران شهرهای جدید از جمله امیرکبیر، مهاجران، ایوانکی، شیرین‌شهر، عالیشهر، صدرا، فولادشهر، مجلسی، مهستان و رامشار به صورت ویدئوکنفرانسی تشکیل شد، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی این تفاهم‌نامه تأکید گردید.

سید مهدی میرجوادی، مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن، ساخت مسکن برای محرومین را از اولویت‌های اصلی این مجموعه برشمرد و خواستار اقدام فوری مدیران شهرهای جدید برای معرفی متقاضیان و تحویل زمین به بنیاد مسکن شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های تابعه می‌توانند از مزایای این تفاهم‌نامه، از جمله تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی، برای تکمیل طرح هایی که به دلیل چالش‌های مالی با کندی پیشرفت مواجه شده‌اند، استفاده کنند.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مقرر شد تمامی شهرهای هدف، گزارش پیشرفت اقدامات خود را به صورت مستمر به ستاد مرکزی ارائه دهند تا فرآیند ساخت این واحدها بدون وقفه پیگیری شود.

اجرای موفق این طرح، گامی اساسی در جهت کاهش بار هزینه‌های مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر ساکن در شهرهای جدید خواهد بود.

با توجه به ظرفیت‌های درنظر گرفته شده در این تفاهم‌نامه، امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، بخشی از دغدغه‌های تأمین مسکن برای خانوارهای تحت پوشش برطرف شود.

این اقدام نمادی از عزم دولت برای توزیع عادلانه فرصت‌های مسکن در مناطق هدف است که با نظارت دقیق ستاد، عملیاتی خواهد شد.