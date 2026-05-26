آغاز مراسم پر فیض دعای عرفه در صحرای عرفات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، از ظهر امروز سه شنبه ۵ خرداد، بعد از اقامه نماز ظهر و پیش از آغاز رسمی مراسم معنوی دعای عرفه، شمار زیادی از زائران ایرانی حاضر در سرزمین عرفات با حضور در چادر بعثه مقام معظم رهبری در انتظار برگزاری آیین دعای عرفه بودند.

مراسم دعای عرفه در صحرای عرفات با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی آغاز شد و قاریان بین المللی قرآن کریم آقایان علی حزبیان، مختار دهقان، وحید کرمی و محمد اسمعیلی سوره فتح را قرائت کردند.

در این مراسم، دعای عرفه با نوای حجت الاسلام والمسلمین جعفر سلامی فر، حاج حمید رمضانپور و حاج حسن شالبافان قرائت می‌شود.

استقبال گسترده حجاج موجب شد ظرفیت چادر محل برگزاری مراسم ساعاتی پیش از شروع برنامه تکمیل شود.

در این مراسم معنوی آقایان علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض و حسن زرنگار سرکنسول ایران در جده و جمعی از معاونان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت حضور دارند.