به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در آیین رونمایی این طرح گفت: بعد از اجرای موفق این طرح در شرکت گاز، طرح کارور انرژی به عنوان طرحی برای ترویج بهره وری و صرفه جویی هوشمندانه انرژی در برق راه اندازی می‌شود.

محمدجواد جلیلی با اشاره به تجربه موفق کاهش ۳۰ درصدی مصرف گاز افزود: با استفاده از برنامه کاربردی مهان، امکان ثبت روزانه شمارنده کنتور وجود داشته و مشترکین با دریافت امتیاز می‌توانند از پاداش صرفه جویی طرح بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: شرکت توزیع برق با اجرای طرح‌های تشویقی دیگری برای سایر مشترکین به شیوه‌های مختلف، پاداش صرفه جویی به مشترکین اهدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح کارور انرژی شاهد تحقق صرفه جویی ۱۵۰ میلیون کیلووات ساعت و کاهش حداقل ۴۰ میلیون لیتر در مصرف سوخت در سال باشیم.