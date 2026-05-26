معاون دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر ضرورت رصد هوشمندانه معاملات در فضای مجازی و عمومی، آموزش و ارتقای دانش حقوقی جامعه را کلید اصلی پیشگیری از کلاهبرداری و کاهش پروندههای قضایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک عیوضی در جلسه نظارت بر آگهیهای تبلیغاتی کسب و کار در فضای عمومی و مجازی، اظهار داشت: در موارد متعددی مشاهده میشود که برخی تبلیغات و آگهیها بستر کلاهبرداری از شهروندان را فراهم کرده و منجر به تشکیل پروندههای قضایی پیچیده شده است.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه بستر تبلیغاتی که در آن معاملات مالی صورت میگیرد باید تحت رصد دقیق باشد، افزود: تمامی برنامههای تبلیغاتی در فضای عمومی و مجازی که کارکرد معاملاتی دارند، باید به منظور پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری، مورد پایش مستمر قرار گیرند. همچنین نظارت بر کسبوکارهای مجازی باید با حساسیت و دقت مضاعفی دنبال شود.
عیوضی به شناسایی خلاءهای موجود در آگاهسازی جامعه اشاره کرد و ادامه داد: رفع این چالشها نیازمند راهکارهای تخصصی و آسیبشناسی دقیق است. در این میان، رسانهها و بهویژه رسانه ملی، نقشی محوری و اثرگذار در آگاهسازی شهروندان و به تبع آن، کاهش آمار جرایم سایبری ایفا میکنند.
معاون دادستان مرکز خوزستان در ادامه آموزش را بهترین راهکار برای صیانت از حقوق شهروندان برشمرد و تصریح کرد: آموزش همواره باید در اولویت برنامهها باشد. ارتقای آگاهیهای حقوقی مردم و اطلاعرسانی مستمر، عامل اصلی کاهش آمار جرایم است و دستگاههای متولی باید به این امر توجه ویژهای داشته باشند.