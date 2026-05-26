معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات از اتصال رایگان مدارس قزوین به فیبر نوری خبر داد و آن را گامی در جهت توسعه عدالت آموزشی و دسترسی به فناوری‌های نوین دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، نشست کنترل پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌های استان قزوین با حضور «مختاری» معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نمایندگان اپراتور‌ها و مدیران کل مجموعه ارتباطات استان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان بررسی و بر اولویت اتصال مدارس به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری تأکید شد.

مختاری در این جلسه با تشریح اهداف کلان کشور در حوزه توسعه ارتباطات ثابت، اظهار داشت: جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، ضمن افزایش چشمگیر سرعت و کیفیت انتقال داده‌ها، تحولی بنیادین در ارائه خدمات دیجیتال و تحقق دولت الکترونیک ایجاد خواهد کرد.

وی به نقش حمایتی وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: با ابلاغ طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها (FTTH) و حمایت جدی از اپراتور‌های فعال، گام‌های مؤثری برای ارتقای کیفیت اینترنت برداشته شده است.

با بهره‌برداری کامل از این طرح، شاهد تأثیرات مثبت آن بر توسعه همه‌جانبه و زیربنایی کشور خواهیم بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در ادامه به موضوع عدالت آموزشی اشاره و تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه متوازن ارتباطات، مدارس استان قزوین به‌صورت رایگان و از محل اعتبارات توسعه ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شبکه فیبر نوری متصل می‌شوند تا نسل آینده کشور دسترسی عادلانه‌ای به محتوای آموزشی نوین داشته باشد.

در پایان این نشست روند اجرایی طرح در سطح استان قزوین مورد واکاوی قرار گرفت و معاون رگولاتوری پس از استماع گزارش نمایندگان شرکت‌های مجری، ضمن شناسایی موانع و مشکلات موجود، بر پیگیری جدی جهت رفع چالش‌ها و تسریع در اتمام پروژه تأکید کرد.