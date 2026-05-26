سازمان اداری و استخدامی کشور، اطلاعیه‌ای درباره زمان دریافت کارت ورود به آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور به این شرح است:

به اطلاع داوطلبان محترم می‌رساند که کارت ورود به آزمون «تناسب شغل و شخصیت» برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، از امروز سه‌شنبه ۵ خرداد در سامانه آزمون مرکز به نشانی https://azmoon.smtc.ac.ir مشاهده و دریافت می‌شود.

همچنین، داوطلبان گرامی می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز مدیریت آموزش دولتی به نشانی https://www.smtc.ac.ir یا کانال رسمی مرکز در پیام‌رسان «بله @irsmtc» عنوان و نشانی حوزه‌های امتحانی در سراسر کشور را دریافت و مشاهده کنند.

با توجه به ضرورت کسب اطمینان از درج تصویر داوطلب روی کارت ورود به آزمون و پیشگیری از ایجاد مشکل در روز برگزاری آزمون، در صورت مشاهده نکردن تصویر روی کارت، به علت بارگذاری نشدن هنگام ثبت‌ نام یا مشاهده عکس بدون استاندارد اعلام شده، درخواست بارگذاری یا اصلاح تصویر خود را به همراه فایل آن، در بخش «درخواست‌های من» صفحه کاربری، ثبت و پس از گذشت حداکثر ۲۴ ساعت، کارت ورود به آزمون را دریافت کنید.

بدیهی است که مرکز آموزش مدیریت دولتی، مسئولیتی در قبال ارائه درخواست‌های دیرهنگام یا نزدیک به زمان برگزاری آزمون، نخواهد داشت.

یادآوری می‌شود، آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، ساعت ۹ صبح روز جمعه ۸ خرداد برگزار می‌شود و حضور داوطلبان در محل برگزاری، یک ساعت قبل از آغاز آزمون، الزامی است. درب حوزه‌های امتحانی، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح بسته خواهد شد و پس از آن، داوطلبان به هیچ وجه امکان ورود نخواهند داشت.

ضمن اینکه زمان حضور در آزمون، همراه داشتن نسخه چاپ‌شده کارت ورود به آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار، مداد نرم مشکی و پاک‌کن، الزامی است.