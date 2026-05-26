به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس شیرازی در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه شعری سروده است.
▪️به قطعه قطعهٔ جسمت سلام گریه نکردم
برایت ای غزل ناتمام گریه نکردم
▪️حرارت غم تو در رگان من فوران کرد
برای یافتن التیام گریه نکردم
▪️برای دادن تسکین به خویش یا ز تحیّر
دو دل شدم که برای کدام گریه نکردم؟
▪️چه حاجتی به تسلّی منم شهید اذانت
به قامت تو سراپاقیام! گریه نکردم
▪️تو لحظه لحظه شکوهی تو سربلند تو کوهی
که صبح گریه نکردم که شام گریه نکردم
▪️جگر دریدم و دندان فشردم و ننشستم
به غم نشسته شبیه عوام گریه نکردم
▪️سلاح گریه ندارم، به دست قبضهٔ خون است
به احترام دم انتقام گریه نکردم
▪️نه اشک نیست که این واژههای الکن چشم است
که در رثای تو «جان کلام» گریه نکردم