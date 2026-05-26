وزارت جهاد کشاورزی از آغاز اجرای طرح سرکشی به واحد‌های صنعتی جوجه‌کشی، مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها خبر داد.

سرکشی به مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها برای مدیریت بازار

سرکشی به مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها برای مدیریت بازار





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه توزیع مرغ منجمد به منظور تنظیم بازار بدون محدودیت ادامه خواهد داشت، افزود: طرح سرکشی از واحدهای صنعتی جوجه‌کشی، مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها به منظر نظارت دقیق تر بر روند تولید و توزیع آغاز شده است.

وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: طرح سرکشی از واحد‌های صنعتی جوجه‌کشی، مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها آغاز و تا متعادل شدن قیمت‌ها ادامه دارد.