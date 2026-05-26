در دیدار رایزن فرهنگی کشورمان و مدیرکل بنیاد تئاتر تاور هال سریلانکا، درباره راههای تقویت روابط فرهنگی دوجانبه میان دو کشور تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی کبریاییزاده، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا، با حضور در ساختمان ساوسیریپایا واقع در ویجراما ماواتا کلمبو، با دیسانایاکه، مدیرکل بنیاد تئاتر تاور هال، دیدار و گفتوگو کرد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا در این دیدار گفت: ایران و سریلانکا قرنها در سایه علایق مشترکات و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی که بسیار نزدیک به هم و شبیه هستند با یکدیگر روابط و تعامل دوستانه دارند.
علی کبریاییزاده تاکید کرد: دو کشور ظرفیتهای فراوانی در بخشهای مختلفی، چون تئاتر و سینما برای همکاری دارند، این ظرفیتها میتواند با توجه به احترام و علاقهای که بین مردم دو کشور وجود دارد، مبنای فعالیتها و ابتکارات خوبی قرار گیرد.
وی با ارائه توضیحاتی درباره صنعت موسیقی، فیلم و سینمای ایران، گفت: هر روز در تهران صدها برنامه فرهنگی اعم از تئاتر، رونمائی کتاب، نقد فیلم و ... برگزار میشود و این شهر را در شمار نخستین شهرهای دنیا از نظر تعداد و حجم رویدادهای فرهنگی قرار داده است.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا اعلام کرد: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با بنیاد تئاتر تاور هال است.
در ادامه این دیدار، دیسانایاکه، مدیرکل بنیاد تئاتر تاور هال، فعالیتها و برنامههای این بنیاد را تشریح کرد و گفت: ما علاقه زیادی داریم در تئاتر و سینما با ایران که جایگاه بالایی در این دو عرصه هنری دارد، همکاری کنیم و با گروههای ئتاتر ایرانی اجرای مشترک داشته باشیم.
دیسانایاکه پیشنهاد برگزاری برنامههای مشترک جشنواره تئاتر، میان سریلانکا و ایران را مطرح کرد.
وی افزود: بنیاد تئاتر تاور هال میتواند در برنامههای فرهنگی ایرانی که در سریلانکا برگزار میشود، مشارکت کند و اطمینان داد؛ این بنیاد امکانات سالن تئاتر، تبلیغات و دیگر حمایتهای لازم را فراهم خواهد کرد.