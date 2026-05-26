شبکه آموزش به مناسبت فرارسیدن دهه ولایت، مجموعهای از برنامههای تحلیلی، مستند و معرفتی را با تمرکز بر تبیین اندیشههای دینی و روایت ایستادگی ملی پخش می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این شبکه در این ایام به بررسی ابعاد مختلف اندیشههای اسلامی و پایداری ملی میپردازد.
برنامه «کتاب یک»، از ۱۰ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ با روایتی حول کتب نگارش شده توسط رهبر شهید و برنامه «رهنما» یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲ با هدف سیری در آرا و اندیشههای رهبر شهید پخش می شود. همچنین مستند «سربازان ابدی»، پنجشنبه ۷ خرداد ساعت ۲۲، به روایت ایستادگی هفت سردار تاریخ ایران از آریوبرزن تا حاج قاسم سلیمانی اختصاص دارد.
در حوزه تحلیلهای سیاسی و بینالملل نیز برنامه «جهانگرد» ۷ خرداد ساعت ۱۹:۴۵ و مجموعه «قاعده بازی» با موضوع روایت تقابلهای جبهه استکبار با ایران در جدول پخش قرار گرفتهاند.
پخش «حدیث کسا»، ساعت ۲۰، مباحث احکام و اخلاق، و نماهنگهای حماسی نظیر «همصدای بصیرت»، «ایرانمونه» و «نغمه ایران» از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.
همچنین برنامه «پرونده باز»، ساعت ۱۰ صبح طبق روال به بررسی موضوعات جاری میپردازد و در فواصل برنامهها، ولهها و نماهنگهایی متضمن سخنان رهبری در خصوص فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان پخش خواهد شد.