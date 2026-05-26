معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری از افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد.

انوشیروان بند پی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: حدود سه هزار طرح با هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه تأسیسات گردشگری در کشور در دست اجراست.وی با اشاره به کمبود هتل‌های چهار و پنج‌ستاره در برخی کلان‌شهرها گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاران، مشوق‌هایی از جمله کاهش تا ۸۰ درصدی عوارض ساختمانی در برخی شهرها، تسهیل تغییر کاربری اراضی و همچنین بسته‌های حمایتی بانکی در نظر گرفته شده است.

بندپی ادامه داد: بانک مرکزی نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری اختصاص داده و در صورت اتمام این منابع، امکان تأمین منابع جدید از طریق انتشار اوراق قرضه نیز وجود دارد.

معاون گردشگری با بیان اینکه ۷۲ هتل پنج‌ستاره و ۱۵۲ هتل چهارستاره درکشور وجود دارد افزود: با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، روند توسعه زیرساخت‌های اقامتی در کشور شتاب گرفته و استقبال سرمایه‌گذاران از این حوزه رو به افزایش است.