به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به اهمیت طرح ملی مهتاب بیان داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت تامین برق مطمئن و پایدار برای شهروندان، این شرکت به‌صورت مستمر با برنامه‌ریزی در حوزه کاهش تلفات انرژی و هوشمندسازی شبکه، برنامه‌های متعددی بر اساس آمار و اطلاعات موجود انجام داده است و با آغاز اجرای عملیات سراسری طرح ملی مهتاب، فرصتی مناسب برای تامین برق مطمئن و پایدار و استمرار خدمت‌رسانی و کاهش تلفات انرژی برق فراهم خواهد شد.

وی افزود: در خصوص کنترل بار شبکه، لازم است در حوزه کاهش تلفات شبکه توزیع و بهره‌گیری از محدودساز‌ها برای مشترکان پرمصرف و نظارت بر رعایت الگوی مصرف، اقدامات لازم‌الاجرا در این طرح انجام شود.

فراتی تصریح کرد: وجود انشعاب‌های غیرمجاز در بخش‌های مختلف نه‌تنها آسیب جدی به شبکه برق وارد می‌کند، بلکه موجب خدشه‌دار شدن اعتبار صنعت برق می‌شود و این امر می‌طلبد با برنامه‌ریزی، طی چند ماه آینده با هدف‌گذاری نسبت به نصب شمارشگر اقدام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر ضرورت تسریع در کاهش تلفات انرژی پیش از فرارسیدن فصل تابستان، ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز در سطح شبکه برق در کلانشهر اهواز شناسایی و جمع‌آوری شده و از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۹۴۸ انشعاب غیرقانونی جمع‌آوری شده است که با تقویت اکیپ‌های بازرسی انشعابات برق در تلاش هستیم در راستای طرح ملی مهتاب، تلفات غیرفنی شبکه برق را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

فراتی می‌گوید: امروز نیز همزمان با سراسر کشور، مانور عملیاتی طرح ملی مهتاب در یکی از مناطق شهرستان اهواز به مرحله اجرا درآمد که با توجه به گستردگی منطقه مذکور، این طرح در قالب چند فاز در دستور کار قرار گرفته است.

همزمان با سراسر کشور، طرح پایش هوشمند تجهیزات اندازه‌گیری و مقابله با مصارف غیرمجاز برق موسوم به «مهتاب» با هدف کاهش تلفات غیرفنی و تضمین عبور پایدار از اوج بار تابستان در خوزستان آغاز شد.

طرح ملی مهتاب با هدف پایداری هرچه بیشتر شبکه، اصلاح نوسان و تقویت ولتاژ، جلوگیری از بروز آسیب به وسایل مردم و هوشمندسازی تجهیزات و جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان در کلانشهر اهواز اجرا شد.

پیش از این نیز معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از شناسایی، جمع‌آوری و ساماندهی ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در سطح استان، در قالب مانور طرح مهتاب خبر داده بود.