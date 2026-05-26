سازمان اطلاعات سپاه مازندران از کشف و توقیف یک محموله چوب احتکارشده به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در سوادکوه شمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی تشدید نظارت اطلاعاتی بر بازار چوب و مقابله با اخلال در نظام توزیع، سازمان اطلاعات سپاه استان مازندران از شناسایی و ضبط یک انبار بزرگ چوب (ام دی اف و نئوپان) احتکار شده به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.
بر اساس اعلام این سازمان، پس از رصد نوسانات و افزایش غیرمتعارف قیمت چوب در بازار، یک انبار دپوی غیرمجاز در شهرستان سوادکوه شمالی شناسایی و با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشکیل پرونده تخلف، موضوع جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
سازمان اطلاعات سپاه استان مازندران تأکید کرده است که برخورد قاطع و مستمر با هرگونه احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه به ویژه در بخش منابع طبیعی و چوب، با قوت ادامه خواهد یافت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: در جریان بازرسی از این واحد تولیدی ۸۱ میلیون ورقامدیاف و نئوپان فاقد ثبت دقیق و شفاف فرآیند قانونی در سامانه جامع انبارها شناسایی و پرونده تخلف به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.