مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم رفع موانع پیش روی شرکت ماشین سازی تبریز از برنامه‌ریزی ویژه برای صیانت از حقوق کارگران و تثبیت جایگاه تولیدی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری در اجرای سلسله برنامه‌های دوشنبه‌های کار و تولید در بازدید از ریخته گری و ماشین سازی تبریز گفت: اکنون چهار هفته از آغاز طرح دوشنبه‌های کار و تولید می‌گذرد بر اساس این برنامه مدیران شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند با حضور مستقیم در واحد‌های تولیدی به‌ ویژه مجموعه‌هایی که با چالش و مشکل مواجه هستند از نزدیک روند فعالیت و مسائل آنها را بررسی کند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت و امنیت نیروی کار گفت:در بخش‌های تولیدی ریخته‌گری تبریز شاهد نبود سیستم تهویه مناسب و نقص در زیرساخت‌های ایمنی و بهداشت کار بودیم که این موارد به‌ صورت جدی انعکاس داده خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مخاطرات و بهبود شرایط کارگران اقدام شود.

غفاری به رتبه برتر استان در همبستگی و تعاملات بین‌دستگاهی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه همدلی و هم‌افزایی بی‌نظیری میان دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی وجود دارد. این روحیه همکاری در دوران بحران و ایام جنگ تحمیلی سوم نیز تبلور داشت و با برگزاری جلسات مستمر اجازه ندادیم چرخه تولید و معیشت کارگران متوقف شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد صنعتی استان خاطرنشان کرد:وجود مجموعه‌های عظیم تولیدی همچون کارخانه ماشین‌سازی تبریز نشان‌دهنده توانمندی بالای این خطه است تکنولوژی و ظرفیتی که در این کارخانه وجود دارد تنها در کشور‌های محدودی نظیر چین و هندوستان یافت می‌شود و این موضوع مسئولیت ما را در صیانت از این سرمایه‌های ملی دوچندان می‌کند.

اصغر نورآیین مدیر عامل شرکت ماشین‌سازی تبریز با انتقاد از عدم شناخت درست ظرفیت‌های این مجموعه صنعتی بر نقش استراتژیک آن در توسعه اقتصاد کشور تاکید کرد و خواستار حمایت جدی برای رفع موانع نقدینگی و بدهی‌های انباشته شد.

نورآیین گفت:ماشین‌سازی تبریز نمونه بارز صنعت آذربایجان است که متاسفانه آن‌طور که باید شناخته نشده است.

وی اظهار کرد: ماشین‌سازی صرفاً یک واحد صنعتی معمولی نیست که فقط به سوددهی لحظه‌ای آن فکر کنیم، در تمام دنیا این صنعت به عنوان صنعت کارخانه‌ساز شناخته می‌شود. تولید ماشین‌ ابزار، زیربنای پیشرفت هر کشوری است و هر چه تولید در این بخش بیشتر باشد چرخه اقتصاد کشور روان‌تر خواهد بود.

مدیر عامل ماشین‌سازی تبریز به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌ ابزار اشاره کرد و گفت:با توجه به شرایط بازار و جنگ‌های منطقه‌ای بازار فروش با رکود مواجه شد و نقدینگی مورد نیاز تامین نشد. از سوی دیگر این مجموعه تاکنون دو واگذاری ناموفق را تجربه کرده و هم‌ اکنون نیز در لیست واگذاری قرار دارد. مالک فعلی سازمان خصوصی‌سازی است و به دلیل اینکه سازمان گسترش (ایدرو) مالکیت رسمی ندارد، امکان سرمایه‌گذاری جدید در آن سلب شده است.

وی با اشاره به سهم اندک شرکت در بازار فعلی گفت: در حال حاضر سهم ماشین‌سازی تبریز از بازار داخلی ماشین‌ ابزار تنها ۵ درصد است که هدف‌گذاری ما افزایش این سهم به ۲۵ درصد است. خوشبختانه قرارداد‌های خوبی در شرف انعقاد است که وضعیت درآمدی و نقدینگی شرکت را بهبود خواهد بخشید.

نورآیین ضمن نگین صنعت خواندن ماشین‌سازی، از قوانین دست‌وپاگیر انتقاد کرد و گفت: این شرکت ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد هر دستگاه تولیدی ما عملاً پتانسیل یک کارگاه را دارد. با این حال مشکلاتی نظیر بدهی به شرکت‌های برق و گاز و همچنین تعطیلی اجباری دو روز در هفته به دلیل ناترازی انرژی، روند تولید را با چالش مواجه کرده است. همچنین برای تداوم فعالیت بخش ریخته‌گری نیازمند تامین مواد اولیه و تقسیط بدهی‌ها هستیم.