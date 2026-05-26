معاون اقتصادی وزیر کشور از تولیدکنندگان خواست تا در سنگر تولید فعال باشند و بر رفع مشکلات ارزی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توجه به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در استان قزوین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور، مدیران اقتصادی استان قزوین به تشریح ظرفیت‌ها، دستاوردها و چالش‌های پیش روی بخش‌های مختلف اقتصادی استان پرداختند. در این نشست بر ضرورت توجه به تولید پایدار، صنایع کم‌آب‌بر و فناور، و رفع موانع تولید تأکید شد.

مهدی دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه به معیشت مردم از طریق حمله به واحدهای صنعتی، بر فعالیت تمام تلاش تولیدکنندگان در سنگر تولید تأکید کرد.

وی بازسازی و راه‌اندازی مجدد بخشی از پتروشیمی‌ها را از اقدامات صورت گرفته برشمرد و سهم بالای صنعت در استان قزوین نسبت به خدمات را مثبت ارزیابی کرد.

معاون وزیر کشور همچنین بر ضرورت رفع ناترازی انرژی از طریق افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توجه جدی به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و توسعه خوشه‌های صنعتی تأکید کرد.

ظرفیت‌های اقتصادی استان قزوین

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با اشاره به تولید ناخالص داخلی ۱۷۳.۸ هزار میلیارد تومانی استان، اعلام کرد که قزوین ۱.۳۷ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. نرخ بیکاری در این استان ۷.۹ درصد بوده و سهم کشاورزی ۱۵ درصد و خدمات ۳۱ درصد از اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند. محصولات تولیدی استان به بیش از ۷۰ کشور صادر می‌شود. همچنین، میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های استان در سال گذشته ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است.

مدیرکل صمت استان نیز از وجود ۲۰۰ واحد صنعتی با پیشرفت ۸۰ درصد خبر داد و گفت قزوین با بیش از ۳۸۰۰ واحد تولیدی، رتبه چهارم کشور را در این زمینه داراست. در حال حاضر ۱۲۰۰ نوع محصول در استان تولید می‌شود و ۵۰ هزار واحد صنفی در قزوین فعال هستند.

کشاورزی پایدار در شرایط جنگ

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر لزوم مدیریت ذخایر، تأمین نهاده‌ها و حفظ روند تولید در شرایط جنگ، اعلام کرد که ۱۶۴ هزار هکتار گندم آبی و دیم زیر کشت رفته و پیش‌بینی می‌شود ۳۰۵ هزار تن گندم در استان برداشت شود.

رونق سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع نوین

استاندار قزوین، این استان را جزو پنج استان پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان، تمرکز بر صنایع کم‌آب‌بر و فناور در دستور کار قرار دارد.

وی بر ضرورت رفع سریع موانع واحدهای تولیدی، به‌ویژه مشکلات ارزی، تأکید کرد و افزود: ۳۰ درصد از رونق نباتی کشور در استان قزوین تولید می‌شود و صنعت استان در خدمت صنعت کشور است.

استاندار قزوین همچنین از ایجاد هماهنگی بین مدیران اقتصادی استان برای حمایت از تولید و صنعت خبر داد و خواستار نظارت بیشتر بر توزیع کالاهای اساسی شد.

وی بر جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی به عنوان رویکرد اصلی دولت در استان تأکید کرد و افزود: تلاش بر افزایش بهره‌وری در تولید و حرکت به سمت واحدهای کم‌آب‌بر، با توجه به اینکه ۸۳ درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، از اهداف مهم است. کلنگ‌زنی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.