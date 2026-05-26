به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ارتش تروریستی آمریکا در ادامه اقدامات غیرقانونی و ناموجه خود از زمان اعلام آتشبس در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، بهویژه موارد متعدد راهزنی دریایی علیه کشتیهای تجاری ایرانی، در ۴۸ ساعت گذشته مرتکب نقض فاحش آتشبس در منطقه هرمزگان شد.
در این بیانیه آمده است، ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه، همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان، بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیئت حاکمه آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرد و نشان داد که رویکرد اصولی ملت ایران، در هر سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی، مبنی بر سوء ظن عمیق به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهمی عمیق از ماهیت و عملکرد کینتوزانه و جنایتکارانه آن در قبال مردم ایران است.