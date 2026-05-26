بار دیگر مردم ایلام با حضوری پرشور در میعادگاههای همدلی، وحدت و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقابله با جبهه آمریکایی ـ صهیونی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ بار دیگر قامت استوار اتحاد، غیرت و همبستگی مردم ایلام در میعادگاههای همدلی و حضور مردمی جلوهگر شد و این دیار، صحنه خلق حماسهای ماندگار بود.
مردم استان ایلام با حضوری پرشور و آگاهانه، بر حرکت در مسیر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرده و انزجار خود را از جبهه آمریکایی ـ صهیونی ابراز کردند.
این شور زوالناپذیر و حماسه تکرارشونده، ریشه در عمق باورها، ایمان و وفاداری مردم این خطه به آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی دارد؛ حضوری که هر بار پرصلابتتر از گذشته جلوه میکند.