مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛
تجربه بازنشستگان به اصلاح سازمان تأمین اجتماعی کمک میکند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: همکاران بازنشسته سالها در بخشهای مختلف سازمان به بیمهشدگان خدمت کردهاند و امروز میتوانند در مسیر اصلاح و بهبود شرایط سازمان نقشآفرین باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست هماندیشی این سازمان با اعضای هیأتمدیره کانون ملی همکاران بازنشسته، با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، قائممقام مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران برگزار شد.
سالاری در این نشست با استقبال از دیدگاهها و پیشنهادهای همکاران بازنشسته، گفت: بازنشستگان این سازمان سالها در بخشهای مختلف، تجربههای ارزشمندی اندوختهاند و لازم است از این ظرفیت در مسیر ارتقای عملکرد و بهبود شرایط سازمان استفاده شود.
وی با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان در سال جاری افزود: تراز منابع و مصارف برای یک سازمان بیمهگر، ضرورتی حیاتی است. متأسفانه در سالهای گذشته برخی تصمیمات، مصوبات و اقدامات یا حتی نبود تصمیمگیری و اراده جدی برای اصلاحات لازم، موجب ناترازی در منابع و مصارف سازمان شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگیهای پیش از موعد، ارسال دستمزدهای غیرواقعی و مشاغل سخت و زیانآور را از جمله چالشهای پیشروی این سازمان برشمرد و گفت: در مسیر اصلاحات، از هیچ اقدامی کوتاهی نکردهایم و با همکاری مناسب دولت و مجلس، همچنین توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمند و مشارکت شرکای اجتماعی، مسیر اصلاحات با قدرت ادامه خواهد یافت.
سالاری با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی بازنشستگان، افزود: حساسیت، دلسوزی و تعهد همکاران بازنشسته نشاندهنده عمق شناخت و تعلق خاطر آنان به سازمان است و ما از نقشآفرینی و همراهی این عزیزان برای بهبود و اصلاح شرایط سازمان استقبال میکنیم.
در ابتدای این نشست نیز اعضای کانون ملی همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات خود را با مدیران ارشد سازمان در میان گذاشتند.