به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که هشدار سطح زرد برای روز چهارشنبه در استان صادر شده و وزش باد به نسبت شدید تا شدید بعضا با گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور استان از پیامد‌های این وضعیت به شمار می‌آید.

این وضعیت، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای، احتمال آسیب به سازه‌های موقت، احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و کهنسال و اختلال در فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی را به همراه دارد.

احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، استحکام سازه‌های موقت، عدم پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و سازه‌های سست، کاهش فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی توصیه شده است.