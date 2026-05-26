شاعرانی از ۲۷ استان کشور ۲۸۰ اثر به جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان در همدان ارسال کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در مراسم پایانی این جشنواره که در بخشهای شعر کودک، نوجوان و نهجالبلاغه برگزار شد از ۱۲ نفر از برترینها تجلیل شد.
هدف از این جشنواره تقویت استعدادهای نوجوانان و جوانان در تلفیق آموزههای دینی، قرآنی و نهجالبلاغه با هنر و شعر است.
ایمان فدوی مدیرکل ارتباطات و هماهنگی دفتر قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر ۲۰۴ فعال قرآنی در استان همدان مشمول بیمه هستند و دولت در سال جاری به ازای هر نفر ۲۰ میلیون تومان یارانه بیمه پرداخت میکند.
امرایی معاون سیاسی استانداری همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه همدان علیرغم سالی پرحادثه، به استان رویدادهای فرهنگی تبدیل شده، از برگزاری جشنوارههای ملی تئاتر و مسابقات قرآنی در پاییز گذشته قدردانی کرد.