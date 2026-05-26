آنجلو دورسی، استاد دانشگاه ایتالیا، در میزگرد «شناخت ایران و چرایی مقاومت» در رم اظهار کرد: شهادت در مکتب شیعی تولد دوباره است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست «شناخت ایران؛ ریشه‌ها، دلایل و پیامد‌های یک مقاومت بزرگ مردمی» به همت محور ضد امپریالیستی ایتالیا در شهر رم، برگزار شد.

این نشست یک روزه با حضور حدود ۱۷۵ نفر از دانشگاهیان، فعالان سیاسی، پژوهشگران و کنشگران فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد.

محور اصلی این رویداد، بررسی جایگاه ایران در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، تحلیل مفهوم مقاومت و نقد ساختار‌های هژمونیک غرب بود.

میزگرد در چند نشست تخصصی و پیوسته برگزار شد و در آن طیفی از اندیشمندان، دیپلمات‌های سابق، دانشگاهیان و تحلیلگران ایتالیایی و بین‌المللی حضور داشتند و سخنرانی کردند.

در نشست افتتاحیه، یکی از اعضای محور ضد امپریالیستی، ایران را یکی از محور‌های مهم گفتمان‌های ضد سلطه در جهان معاصر توصیف کرد و گفت: توجه بخش قابل توجهی از جریان‌های فکری مستقل به تجربه جمهوری اسلامی ایران معطوف شده است.

وی تأکید کرد: هدف این نشست، بازخوانی ابعاد تاریخی و سیاسی ایران و بررسی نقش آن در شکل‌دهی به نظم جهانی در حال تحول است.

انجلو دورسی (Angelo D’Orsi) با اشاره به فضای آخرالزمانی در گفتمان سیاسی معاصر، به اظهارات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو پرداخت و آن را نشانه‌ای از تشدید ادبیات بحران در سیاست جهانی دانست.

وی با اشاره به نظریه «برخورد تمدن‌ها» اثر ساموئل هانتینگتون، اظهار کرد: پس از پایان تقابل با کمونیسم، اسلام به‌عنوان «دشمن جدید» در برخی گفتمان‌های غربی مطرح شد و به این ترتیب دین به یکی از محور‌های اصلی منازعه در سیاست بین‌الملل تبدیل شد.

انجلو دورسی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و عملیات ۷ اکتبر، بر نقش ایران در معادلات منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: حتی در شرایط فشار و ترور رهبران، ساختار‌های مقاومت دچار فروپاشی نمی‌شوند و در چارچوب اندیشه شیعی، ترور رهبران الزاماً به توقف حرکت منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند به انسجام بیشتر بینجامد.

وی افول هژمونی ایالات متحده را روندی تاریخی دانست و بر اهمیت تحلیل تاریخی در فهم تحولات جهانی تأکید کرد.

محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در رم نیز به تبیین جایگاه ژئوپلیتیکی ایران پرداخت و ایران را یکی از کانون‌های مهم اتصال آسیا، اروپا و آفریقا توصیف کرد.

آقای صبوری تأکید کرد: ایران تا پیش از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا نقش مهمی در تأمین امنیت منطقه، از جمله تنگه هرمز، ایفا کرده است.

وی همچنین سیاست خارجی ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ را مستقل از بلوک‌های قدرت دانست و تصریح کرد: این استقلال موجب شکل‌گیری روایت «ایران‌هراسی» شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در رم افزود: ایران در ۲۰۰ سال گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره ضمن تقویت توان دفاعی، مسیر دیپلماسی را نیز دنبال کرده است.

در این نشست آلبرتو برادانینی دیپلمات سابق ایتالیایی نیز در سخنان خود با اشاره به دوره افول قدرت‌های جهانی، هشدار داد: امپراتوری‌ها در دوران افول بیشترین سطح خشونت و بی‌ثباتی را ایجاد می‌کنند.

وی تحولات کنونی را مصداقی از جنگ‌های نیابتی دانست و اظهار کرد: برخی بازیگران منطقه‌ای در چارچوب رقابت‌های بزرگ‌تر قدرت‌های جهانی عمل می‌کنند.

آقای برادانینی ابراز امیدواری کرد: کشور‌های کوچک و متوسط بتوانند در این فضای پرتنش، استقلال و بقای خود را حفظ کنند.

همچنین پاتریتسیا چکونی و فرانکو کاردینی در بخش تاریخی نشست به بررسی روابط ایران و غرب پرداختند.

چکونی با مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۱۹۷۹، به سیر تحولات سیاسی کشور اشاره کرد.

کاردینی نیز روابط تاریخی ایران و اروپا را از دوران باستان تا دوره استعمار بررسی کرد و درباره استاندارد‌های دوگانه غرب در مواجهه با مسائل تاریخی و سیاسی انتقاد کرد.

وی در اظهاراتی، هویت غرب امروز را عمدتاً معادل ایالات متحده و جهان انگلیسی‌زبان دانست.

مادالنا سلانو مقاله‌ای با عنوان «غرب در محاکمه: میان روایت‌های مسیحی-صهیونیستی و چالش اسلام‌هراسی» ارائه داد و در آن به نقد ساختار‌های گفتمانی غرب در قبال ایران پرداخت.

این مقاله همزمان در نشریه «بریکس و دوستان» نیز منتشر شد.

در بخش‌های تحلیلی نشست، موضوعاتی همچون تقدیرگرایی دینی و نقش آن در سیاست جهانی، تفسیر‌های آخرالزمانی از روابط بین‌الملل و تأثیر جریان‌های فکری مسیحی در سیاست غربی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین به آثار نظری همچون دیدگاه‌های اریک هابسبام درباره «اختراع سنت» مطرح شد که چگونه برخی جریان‌های فکری، سنت را در قالبی مدرن بازتولید می‌کنند.

در ادامه، بحث‌هایی درباره نسبت لیبرالیسم اقتصادی، مدرنیته و ساختار‌های قدرت مطرح شد و برخی سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که در بخشی از گفتمان‌های معاصر، مفاهیم سنت و دین در خدمت طرح‌های سیاسی و اقتصادی بازتعریف می‌شوند.

این کنفرانس بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در رسانه‌های تصویری و تحلیلی داشت. علاوه بر پوشش یوتیوب برگزارکنندگان و شبکه پرس‌تی‌وی، دست‌کم شش رسانه تصویری دیگر نیز این رویداد را پوشش دادند. همچنین رسانه‌های تحلیلی مانند نشریه «بریکس و دوستان» و وب‌سایت AgoraVox گزارش‌هایی از این نشست منتشر کردند.

سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز، بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها و شبکه اجتماعی توییتر سفارت داشته است.

در مجموع، سخنرانان این کنفرانس بر اهمیت بازخوانی انتقادی روابط ایران و غرب، نقش ایران در تحولات ژئوپلیتیکی و همچنین ضرورت شکل‌گیری نظم چند قطبی در نظام بین‌الملل تأکید کردند.

برگزارکنندگان این رویداد، میزگرد رم را بخشی از تلاش‌های فکری برای افزایش گفت‌و‌گو درباره نظم جهانی در حال تغییر و جایگاه ایران در این روند ارزیابی کردند.