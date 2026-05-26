تفاهم‌نامه همکاری راه‌آهن و بخش خصوصی برای توسعه خطوط ریلی صنعتی و تجاری به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با هدف تحول در اقتصاد ترانزیتی و شتاب‌بخشی به شریان صادرات، واردات و ترانزیت کالا، آیین امضای یادداشت تفاهم‌نامه راهبردی میان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی برای توسعه شبکه ریلی و اتصال مستقیم مراکز صنعتی -تجاری به ریل سراسری برگزار شد.

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه استان‌های گیلان و خراسان به عنوان گلوگاه‌های پرترافیک کریدورهای «شرق-غرب» و «شمال-جنوب»، از جهش در فرآیند جابه‌جایی کالا خبر داد و تصریح کرد: با احداث خطوط ریلی صنعتی اختصاصی در این دو استان کلیدی، چرخ تجارت بین‌المللی با سرعت و امنیت بیشتری خواهد چرخید.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، ضمن یادآوری رکورد احداث سالانه ۸۰ کیلومتر خط ریلی صنعتی، از برنامه‌ریزی برای عبور از این نصاب در سال جاری سخن گفت و خاطرنشان کرد: سهم عمده درآمد و اثرگذاری اقتصادی راه‌آهن در حال حاضر متعلق به ترانزیت مواد نفتی است که با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، جایگاه ریل در اقتصاد ملی و سبد حمل‌ونقل انرژی به طور چشمگیری ارتقا می‌یابد.