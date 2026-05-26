مادر شهید والامقام «خدامراد دارش»، پس از سالها مجاهدت معنوی و تحمل فراق فرزندش، درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کربلایی حوریجان چکی که نماد صبر و استقامت در منطقه به شمار میرفت، پس از دههها حفظ آرمانهای فرزند شهیدش، در جوار رحمت الهی آرام گرفت. شهید خدامراد دارش از ستارگان درخشان حماسه و ایثار شهرستان بهمئی است که جان خود را در راه دفاع از میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی فدا کرد. مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت این مادر گرانقدر فردا چهارشنبه از ساعت ۱۶ در روستای شهید دارش برگزار میشود.