به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی تایباد گفت: برداشت محصول گندم از سطح ۴ هزار و ۵۱۲ هکتار از مزارع آبی شهرستان تایباد آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن از این محصول راهبردی برداشت شود.

مریم رضایی افزود: نیمه مهر تا اوایل دی‌ماه، بازه زمانی کاشت گندم است و از اوایل خرداد تا اواسط تیرماه فصل برداشت آن فرا می‌رسد.

وی ادامه داد: تعداد ۴۷۵ کشاورز در حوزه کشت گندم در شهرستان مرزی تایباد وجود دارد و ۵۵ دستگاه کمباین بومی و مهاجر کار برداشت این محصول را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: گونه‌ های کشت‌ شده گندم در این شهرستان از ارقام پیشگام، فرین، رخشان، سیمین، زرینه و دانش هستند و عمده مزارع گندم و غلات در دشت‌ های کرات و بخش میان‌ولایت واقع شده‌اند.

رضایی با اشاره به روش‌های نوین در کشت گندم گفت: در ۲۵ درصد از کشتزار‌های گندم در تایباد از شیوه‌های جدید آبیاری، نظیر آبیاری با نوار‌های لوله‌ای و کم‌فشار، استفاده شده است که سبب صرفه‌جویی ۲۵ درصدی در مصرف آب می‌شود.

وی تصریح کرد: ارائه دوره‌های آموزشی، توزیع کود‌های یارانه و مشاوره جهت کشت بذر‌های گواهی‌ شده از جمله اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی از گندمکاران منطقه بوده است.

وی با بیان اینکه مرکز خرید تضمینی گندم این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده است،ادامه داد: این مرکز قابلیت ذخیره‌ سازی ۴۸ هزار تن محصول در قالب ۴ باب سیلو تمام‌مکانیزه و ۳ سوله نیمه‌مکانیزه را دارد.

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی تایباد گفت: قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت بین ۴۹ تا ۵۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برای امسال تعیین شده است که محمولات با رطوبت حداکثر ۱۲ درصد، قابل خرید در مراکز دولتی خواهند بود.