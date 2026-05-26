

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به آشکارتر شدن اهمیت امنیت غذایی در شرایط جنگ، تصریح کرد: کمبود غذا در همه جوامع می تواند به بحران بدل شود و از همین رو، تامین امنیت غذایی اولویت نخست کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد اختلال در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: برنامه دشمن این بود که مواد غذایی کمیاب شود، تولیدکنندگان نگران شوند و چرخه تولید متوقف شود، اما فعالان بخش کشاورزی و تولیدکنندگان کشور اجازه ندادند این اهداف محقق شود.

وی افزود: در روزهای جنگ و بحران، حتی رسانه‌های معاند نیز نتوانستند موضوع کمبود کالاهای اساسی را مطرح کنند، زیرا شرایط بازار عادی بود و تولید در کشور ادامه داشت.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که تعدادی از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در جریان حملات دشمن به شهادت رسیدند، گفت: بیش از ۷۰ تن از کشاورزان، دامداران و فعالان واحدهای تولیدی در حین فعالیت و تولید به شهادت رسیدند، اما با وجود همه خطرات، تولید متوقف نشد و امنیت غذایی کشور حفظ شد.

وی با اشاره به چالش‌ها و دشواری‌های سال گذشته خاطرنشان کرد: کشور در یک سال اخیر شرایط پیچیده‌ای را پشت سر گذاشت؛ از جنگ و حوادث مختلف گرفته تا مشکلات ارزی، کمبود نهاده‌ها، خشکسالی و اختلال در حمل‌ و نقل کالا، اما با تلاش تولیدکنندگان و مدیریت شبانه‌روزی، اجازه داده نشد مردم در بازار احساس کمبود کنند.

نوری ادامه داد: اگر تولید در کشور پایدار نباشد، تنظیم بازار، نظارت و کنترل قیمت‌ها معنا نخواهد داشت، بنابراین سیاست اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت چهاردهم حمایت از تولید بوده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اهمیت تولید داخلی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: ایران با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر نمی‌تواند امنیت غذایی خود را به واردات وابسته کند، زیرا در شرایط امروز جهان، غذا به سادگی قابل تأمین نیست.

وی افزود: برای تأمین مقادیر محدودی از کالاهای اساسی در بازار جهانی موانع فراوانی وجود دارد، از این رو اتکا به تولید داخلی یک ضرورت راهبردی برای کشور است.

نوری با اشاره به تلاش کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان کشور در روزهای سخت جنگ و بحران‌های اقتصادی، تاکید کرد: با وجود همه فشارها، تهدیدها و مشکلات تأمین نهاده‌ها، تولید و تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافت و مردم هیچ‌گاه کمبود کالا در بازار را احساس نکردند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: تشکل‌ها باید مدافع واقعی حقوق تولیدکنندگان باشند و وزارت جهادکشاورزی نیز معتقد است هر میزان از امور که قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و تشکل‌ها باشد، باید به خود فعالان این بخش سپرده شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که اهمیت امنیت غذایی امروز برای همگان روشن شده است، گفت: اگر در هر بخشی مشکلی ایجاد شود ممکن است مردم آن را به طور مستقیم احساس نکنند، اما کمبود غذا می‌تواند به یک بحران اساسی تبدیل شود؛ به همین دلیل امنیت غذایی اولویت نخست کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با عبور کشور از شرایط سخت ماه‌های اخیر، مسیر توسعه و پیشرفت در حوزه کشاورزی و سایر بخش‌ها با شتاب بیشتری ادامه یابد و بخش کشاورزی همچنان به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور ایفای نقش کند.