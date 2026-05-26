به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه اظهار کرد: به مناسبت عید سعید قربان، پایگاه‌های قربانی با هدف تسهیل در خرید و ذبح دام زنده توسط کمیته امداد در سطح استان برپا شده است.

وی افزود: در هر شهرستان یک قربانگاه مرکزی با همکاری سازمان دامپزشکی و مرکز بهداشت تعیین شده است و تمامی نذورات نقدی و غیرنقدی در سراسر خوزستان، بر اساس نیت نیکوکاران و نیازسنجی مددکاران توزیع می‌شود.

شیبه ادامه داد: در راستای اقدامات اجرایی قرارگاه مردمی، حمایتی و اجتماعی ایران همدل و با هدف ارتقای رفاه غذایی خانواده‌های نیازمند، کمیته امداد استان آمادگی دارد نذورات مردم نیکوکار در عید سعید قربان را همچون سال‌های گذشته جهت توزیع میان نیازمندان دریافت کند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان این پویش را فرصتی مناسب برای احیای سنت حسنه قربانی و ترویج فرهنگ انفاق و کمک به محرومان دانست و گفت: مشارکت مردم در این حرکت انسان‌دوستانه می‌تواند گره‌گشای مشکلات بسیاری از خانواده‌های نیازمند باشد.

وی افزود: پس از دریافت نذورات نقدی به نیابت از نیکوکاران، وجوه جمع‌آوری‌شده برای خرید گوسفند، ذبح و توزیع گوشت قربانی میان نیازمندان شناسایی‌شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن هزینه و اقدام می‌شود.

شیبه با اشاره به اینکه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر خوزستان از عید قربان تا عید غدیر آماده دریافت نذورات نقدی و غیرنقدی مردم هستند، تاکید کرد: گوشت قربانی در کمترین زمان ممکن به دست خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار و خیران می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۶۱۸۸۷۷، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ متعلق به صندوق امداد ولایت و یا نرم‌افزار صدقه من، در این نذر قربانی با هر توان مالی مشارکت کنند.

پنج درصد از جمعیت خوزستان، معادل ۳۰۰ هزار نفر، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.