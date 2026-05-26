به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی‌اکبر ایمانی، محیطبان باسابقه استان مازندران، باز هم با ثبت تصاویری بدیع از حیات وحش، سوژه‌ای تازه برای دوستداران طبیعت فراهم کرده است. این بار، سوژه او یک قلاده خرس قهوه‌ای است که در ارتفاعات سوادکوه (منطقه شکار ممنوع) در حال قدم زدن است.

اما نکته جالب فیلم، فراتر از تصویر زیبای خرس است. ایمانی که از نزدیکی با خرس صحبت می‌کند، با لهجه شیرین مازندرانی جویای احوال او می‌شود. آنچه توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند، واکنش خرس است. حیوان می‌ایستد، نگاهی به سمت محیطبان می‌اندازد و سپس مسیر خود را ادامه می‌دهد.

ایمانی پیش از این نیز با ثبت تصاویری از خرس‌ها، گوزن‌ها و پرندگان کمیاب در سوادکوه، نام خود را به عنوان یک محیطبان دغدغه‌مند و عاشق ثبت کرده است.