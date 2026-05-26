اعتراض دانش آموزان فارسی به دبیرکل سازمان ملل در کشتار دانش آموزان ایرانی در جنگ تحمیلی اخیر به ۴۰ هزار نامه رسید .

اعتراض دانش آموزان فارسی به دبیرکل سازمان ملل در کشتار دانش آموزان ایرانی در جنگ تحمیلی اخیر به ۴۰ هزار نامه رسید

اعتراض دانش آموزان فارسی به دبیرکل سازمان ملل در کشتار دانش آموزان ایرانی در جنگ تحمیلی اخیر به ۴۰ هزار نامه رسید





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،اعتراض دانش آموزان فارسی به دبیرکل سازمان ملل در کشتار دانش آموزان ایرانی در جنگ تحمیلی اخیر به ۴۰ هزار نامه رسید .

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: ۴۰ هزار دانش آموز فارسی در اعتراض به کشتار دانش آموزان ایرانی در جنگ تحمیلی اخیرتوسط آمریکاو اسراییل به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتند.

محسن کلاری افزود: شهدا با افتخار مسیر شهادت را انتخاب کردند و آگاهانه پا در عرصه ایثارگری و شهادت گذاشتند.



